مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقصة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين

بعد الإعلان عن البرومو الدعائي لمسلسل مليحة للفنانة ميرفت أمين، تصدر البحث عن المسلسل على محركات "جوجل" خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى تصدره التريند، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" أبطال وصناع مسلسل مليحة.

وينتظر عدد كبير من الجمهور مسلسل “مليحة” بلهفة شديدة، نظرًا لمناقشته قضية تهم كل الوطن العربي، ويعكس ما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الغاشم من خلال عمل فني.

أبطال مسلسل مليحة

-ميرفت أمين

- دياب

- الفنانة الفلسطينية سيرين خاس

- أشرف زكي

- أمير المصري

- مروة أنور

- حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين

- تأليف رشا الجزار

- إخراج عمرو عرفة.

قصة مسلسل مليحة

ينتمي مسلسل مليحة المقرر عرضه في رمضان 2024 إلى فئة المسلسل الـ 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، فكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.