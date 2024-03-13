الأربعاء 13 مارس 2024
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رياضة

أحمد مجاهد: اتحاد الكرة والتوأم لا يجيدان التعامل مع محمد صلاح

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق  للجبلاية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مسئولي اتحاد الكرة الحاليين برئاسة جمال علام، والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن لا يجيدون التعامل مع محمد صلاح قائد الفراعنة والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد مجاهد، خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: “هناك سوء تواصل بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب”.

وأضاف: "الجميع في الجبلاية لا يجيدون التعامل مع محمد صلاح، وعيب الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة يطلعوا يقولوا للناس مش عارفين نوصل لمحمد صلاح".

وأكمل مجاهد: “هناك رواسب بين محمد صلاح وحسام حسن وكذلك اتحاد الكرة، ولا بد من أن يفتح الجميع صفحة جديدة لطي الخلافات، الجميع يتحدثون عن تغيير محمد صلاح وطريقة تعامله مع زملائه والمسئولين”.

وأوضح: "هذا كلام خاطئ، أعرف محمد صلاح بداية من منتخب الناشئين والشباب والأول، وحتى الآن هو محمد صلاح منذ أول يوم له بالملاعب".

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة السابقة قد شهدت خلافات حادة بين التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن ومحمد صلاح، جناح الفراعنة والمنتخب الوطني الأول، على خلفية تصريحات حسام حسن العنيفة ضد اللاعب، بعد تركه معسكر المنتخب خلال فعاليات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، والتي ودع منتخب مصر منافساتها مبكرًا وتحديدًا أمام الكونغو الديمقراطية بدور الـ16.

أحمد مجاهد اتحاد الكرة التوأم محمد صلاح أزمة التوأم مع صلاح

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