الثلاثاء 12 مارس 2024
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رياضة

مجاهد: أنا من كبار مشجعي الأهلي.. وهذا موقفي من انتخابات "الجبلاية"

احمد مجاهد
احمد مجاهد

كشف أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، عن موقفه من تولي التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن المسئولية الفنية للمنتخب الوطني الأول، الفترة الحالية.

وقال مجاهد خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر، عبر  إذاعة أون سبورت إف إم، على موجات 93.7: "أدعم التوأم بكل قوة، فرصة عظيمة لهما يجب استغلالها جيدا".

وأضاف: "عقدنا جلسة مع حسام وإبراهيم حسن فى كوت ديفوار، بحضور المهندس هانى أبوريدة وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم".

مجاهد: الأولوية لأبو ريدة في انتخابات الجبلاية المقبلة وهذا موقفي

وانتقل مجاهد للحديث عن الأنسب لرئاسة الجبلاية الفترة المقبلة، لا أحد يختلف على إمكانيات هاني أبو ريد، فهو الأفضل لهذا المنصب حاليا".

وأوضح: "لابد أن تكون الأولوية للذين عملوا منذ أكثر من 30 عاما بالأندية ومجالس إدارت الجبلاية، هناك أزمات عديدة فى في الجبلاية منذ ٣ سنوات".

وعن موقفه من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة، أوضح مجاهد:" سوف أحسم التواجد فى الانتخابات القادمة عقب استشارة كبار المسئولين السابقين فى الجبلاية والأولوية للمهندس هانى أبوريدة".

وعن هوية النادي الذي يشجعه مجاهد، قال:" أنا من كبير مشجعي الأهلي، وهو ما يجعلني تعرض للهجوم العنيف من قبل جماهيره".

وأشار إلى أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مميز للغاية فى العمل العام حيث لو كان مسئول حاليا فى الجبلاية كان يعمل أفضل من الوقت الحالى.

أحمد مجاهد مشجعي الأهلى مجاهد انتخابات الجبلاية النادي الأهلي

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