حسام حسن: الإصابة حرمت زيزو ورمضان صبحى من الانضمام لمنتخب مصر

أوضح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سبب استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخب في التوقف الدولي الجاري لودية الإمارات.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي اليوم: "اختياراتي جاءت وفقًا للحالة الفنية والبدنية الحالية للاعبين.. وباب المنتخب مفتوح لأي حد".

وأضاف: "الإصابة حرمت زيزو ورمضان صبحي من الانضمام لمنتخب مصر، الأخير كنا نأمل في إعادة تأهيله نفسيًا لإنه يستحق ذلك".

وتابع حسام حسن: "هدفنا عودة قوة المنتخب كما كان وكنت حريصا على انطلاق معسكر المنتخب قبل الأجندة الدولية، وكنت أرغب في انطلاقه يوم 10 مارس بدلا من 13 ولكن نظرا لظروف الدوري تم الاستقرار على بدء المعسكر يوم 13".

وأكمل: "كنت أتمنى أن أرى مستوى فنيا أفضل لنهائي كأس مصر وأن يقدم اللاعبين مستوى مميزا".



وضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبا على النحو الآتي:

(محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وودع الفراعنة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاثة بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.