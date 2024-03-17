مدرب الفراعنة يؤجل الحديث فى التشكيل الأساسى لحين انتظام المحترفين

فضل حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تأجيل الحديث مع باقى أفراد جهازه المعاون عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراتى بطولة العاصمة الإدارية الودية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٦ مارس الجارى.

وأرجع العميد سبب قراره بتأجيل مناقشة ملف التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة نيوزيلندا المقرر لها يوم ٢٢ مارس، إلى رغبته فى متابعة السداسى المحترف الذين تم اختيارهم للتواجد فى معسكر الفراعنة الأول فى عهد الجهاز الفنى الجديد الذى تولى المهمة بعد رحيل البرتغالى روى فيتوريا.

وينتظر حسام حسن انتظام السداسى المحترف أحمد حجازى ومحمد شريف ومحمود تريزيجية وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدى فتحى فى تدريبات الفراعنة خلال الساعات المقبلة، حتى يستقر الجهاز الفنى على التشكيل الذى سيخوض به مباراتى البطولة الودية.

وينوى حسام حسن الاعتماد بشكل أساسى على اللاعبين المحترفين فى التشكيلة الاساسية للفراعنة، بعد التأكد من جاهزيتهم خاصة المجموعة الأساسية التى تشارك مع الفراعنة بشكل طبيعى خاصة فى ظل غياب العديد من العناصر المحلية، وعدم رغبة حسام حسن فى اجراء تغيير جذرى فى تشكيل الفراعنة حفاظا على الانسجام.

ورغم المستوى الذى ظهر عليه اللاعبون المحليون خلال الايام الأولى من المعسكر الحالى، إلا أن حسام حسن لازال يدون العديد من الملاحظات على مستوى بعض اللاعبين فىالأجندة الخاصة به، معظمها متعلق بغياب الحماس لدى اللاعبين وظهور البعض فى دور الموظف خلال التدريبات، مما دفع العميد للتحدث مع اللاعبين وتعنيف البعض منهم مطالبا ببذل جهد اكثر من ذلك فى التعامل مع الكرة.

ويواصل منتخب مصر الأول تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر وهو المران الذى شهد انضمام مصطفى شلبى لاعب الزمالك الذى تم استدعاءه بديلا لحسين الشحات لاعب الأهلى الذى تم استبعاده للإصابة.