السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شاركت القوات المسلحة بجناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين لعام 2024، وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير المقبل، والذى يأتى فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية من خلال الكتب والإصدارات التى تساهم فى معرفة التاريخ العسكرى وبطولات العسكرية المصرية عبر مختلف العصور.

 

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية، التى تضم العديد من الكتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعددًا من البحوث الاستراتيجية والنشرات العلمية التى تناقش الموضوعات التخصصية التى تهم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة لخدمة القطاع المدنى.

 

والجديد فى جناح القوات المسلحة لهذا العام استخدام تقنية الهولوجرام للتعريف بمحتويات الجناح وتجسيد أبرز ملامح الشخصيات العسكرية، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

 

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.

 

القوات المسلحة معرض القاهره الدولي للكتاب البحوث العسكرية جناح القوات المسلحة

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