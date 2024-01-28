الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يهنئ منتخب اليد ببطولة إفريقيا: يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.

وقال رئيس مجلس النواب: «يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأوليمبياد باريس 2024».

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين، متمنيًا دوام التوفيق والسداد».

مجلس النواب كرة اليد رئيس مجلس النواب النواب المنتخب الوطني أمم أفريقيا

مواد متعلقة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

اليوم.. "صناعة النواب" تناقش إنتاج الإنسولين فى مصر

رئيس "شباب النواب" يهنئ منتخب اليد بتتويجه بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة

النائبة ولاء التمامى تشيد بالدور البارز لرجال الشرطة والمبادرات الإنسانية للداخلية وتمكينها المرأة

برلمانى: الرئيس السيسى يبنى الجمهورية الجديدة بالتعليم والتنوير

برلمانى: مباحثات الرئيس السيسى وبايدن عكست الدور الريادى لمصر بالقضية الفلسطينية

برلمانى: دعوة الرئيس لحوار اقتصادى تعكس شعوره بنبض الشارع

طلب إحاطة فى البرلمان حول الارتفاع الجنونى للذهب

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية