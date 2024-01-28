رئيس النواب يهنئ منتخب اليد ببطولة إفريقيا: يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.

وقال رئيس مجلس النواب: «يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأوليمبياد باريس 2024».

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين، متمنيًا دوام التوفيق والسداد».