الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": توجيهات السيسي تساهم في تحسين مستوى معيشة البسطاء

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة د.ممدوح محمد محمود ب توجيهات الرئيس السيسى التاريخية إلى الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال د.ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى إن قرارات الرئيس  جاءت القرارات في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء في ظل  الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة  في الأسعار.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى تأكيد على أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين وحريص على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تحسين مستوى المعيشة، ودعم قدرات المواطنين البسطاء في توفير احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد ممدوح أن تلك القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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