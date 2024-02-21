الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

أحمد فؤاد أباظة: نقدر جهود القيادة السياسية لاستقرار السودان

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

 يستهدف الوقوف على آخر المستجدات في الأراضي السودانية

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات في الأراضي السودانية، لاسيما وأن السودان تمثل بعد استراتيجي وأمن قومي لمصر.

وأوضح النائب أن مصر تربطها علاقات قوية وتاريخية بالسودان، لذا فإن هناك جهودا مستمرة من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي السودانية، ونبذ كافة أشكال العنف.

وأشاد أحمد فؤاد أباظة بالجهود المصرية المستمرة من خلال القيادة السياسية، وعلى كافة المستويات، من أجل وقف إطلاق النار وتسوية الصراع، حفاظا على وحدة السودان واستقرار أوضاعه.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: مصر تسعى مع كافة الأطراف وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية من أجل تهدئة الأوضاع، وعودة الاستقرار في السودان الشقيق.

ولفت إلى أن لجنة الشئون العربية، تؤيد كافة التحركات المصرية في هذا الشأن، وتؤكد حرصها على استقرار في الحفاظ على أمن مصر القومي بالتنسيق مع كافة دول الجوار.

وكانت قد أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وأشار النائب إلى أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح "أباظة"، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلًا: “لا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة”.

 

مجلس النواب لجنة الشئون العربية وزارة الخارجية الأوضاع في السودان امن قومي الأراضي السودانية

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