الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "عربية النواب": تحرك مصر أمام "العدل الدولية" يفضح ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

 

مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح "أباظة"، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلًا: لا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة.

 

هذا التحرك يسهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة

ولفت النائب، إلى أن هذا التحرك يسهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينينة.

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