عضو بالشيوخ يطالب بعرض أسهم المصانع الكبرى ببورصة الأوراق المالية

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ، بوضع خطة للتنمية الصناعية تتضمن بعض الشروط المهمة من أجل تنفيذ ما جاء بها على أرض الواقع وحتى يكون لها مردود إيجابي على الصناعة المصرية والاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة أمام السوق المصري والعالمي والإقليمي أمام السلع والمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال دعبس: "لابد أن يكون هناك توافق بين كافة الوزارات المختلفة علي الخطة وأن يكون راعى ذلك مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بحيث تتم إحالة المستهدف من الخطة لكل وزارة على حدى كل في مجاله على أن تتم المتابعة الدائمة لتنفيذ ما جاء بهذا المستهدف من قبل كل وزارة على أن يتم التعرف من خلال تقارير على أي معوقات تقابل عدم استهداف أي مستهدف لأي وزارة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك من أجل العمل على إيجاد حلول لأي معوق.

كما طالب دعبس بأن يتم عرض أسهم المصانع الكبرى ببورصة الأوراق المالية من خلال ضوابط واشتراطات وفقا للقانون والدستور وأن يتم العمل علي إعادة تقيم تلك المصانع خاصة وأن العالم كله يعمل بتلك الطريقة وإذا تم العمل بتلك الطريقة فإنه سيكون مفتاح لزيادة الإنتاج وفتح سوق للمنتج المصري.