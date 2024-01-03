الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تغليظ عقوبة حجب السلع.. متحدث الحكومة يكشف كواليس اجتماع "مدبولى" ووزير التموين

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أمس الثلاثاء، وتناول الاجتماع تحديد أسعار السلع الرئيسية وجهود تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات وأنه سيتم التنسيق مع التنمية المحلية والمحافظين لتنفيذ القرارات على مستوى المحافظة.

تغليظ عقوبة حجب السلع

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 في قانون حماية المستهلك والتي تحذر من حبس المنتجات أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، مشيرًا إلى أن العقوبة المالية تتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه مع مصادرة السلع التي تم ضبطها، وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة ومع تكرار الجريمة تُضاعف العقوبة.

 كيف تتم مواجهة السوق الموازية؟

وأكد متحدث الوزراء أن هذا مطروح في إطار البنك المركزي ويوجد تنسيق دائم بين المركزي والحكومة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، والحكومة تقوم بكل ما تستطيعه من أدوات لضبط الأسواق. 

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين أسعار السلع الرئيسية تغليظ عقوبة حجب السلع السوق الموازي

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