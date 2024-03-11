أستاذ علوم سياسية: الكيان الصهيوني "منظمة إرهابية" مكتملة الأركان

قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، أستاذ العلوم السياسية إن قوات الاحتلال مستمرة في القصف، رغم بداية شهر رمضان، ولهذا يمكن القول إن الكيان الصهيوني منظمة إرهابية مكتملة الأركان.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن أعداد ضحايا غزة في تزايد مستمر بصورة كبيرة، وبالرغم من تزايد جرائم الصهيونية إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنًا.

ضحايا الحرب

وتابع "هناك حالة من الاختناق التام في فلسطين بسبب قلة المساعدات الإنسانية نتيجة التعسف الصهيوني، حيث يمنع الاحتلال الصهيوني وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لهذا يموت في فلسطين يوميًا أطفال وكبار سن نتيجة سوء التغذية".

واستطرد: "ما يجري في المسجد الأقصى أمر في غاية البشاعة، حيث تقام الانتهاكات والاعتقالات ومنع المواطنين من الصلاة في المسجد".