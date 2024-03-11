الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكتاتنى: الإخوان يستغلون أزمات الوطن أملًا فى العودة للحكم

الكتاتني
الكتاتني

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تعتمد الترويج لسياستها على مجموعة من المحاور، منها السيطرة على القنوات الإعلامية، وهذه القنوات تعمل على نشر الأكاذيب المستمرة عن الدولة المصرية، وهذه الأكاذيب هدفها الأساسي صنع الأزمة، أو التفخيم لما يوجد على أرض الواقع.

أساليب الإخوان الترويجية

وأكد الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان لم يتركوا شيئًا للأعداء على الإطلاق، حيث مع كل إنجاز يمر به الوطن يحرص هذا الكيان على ضخ سمومه باستمرار وإدخال الشك في قلوب المواطنين.

وأشار إلى أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في الأزمات بصورة كبيرة، حيث عندما يشعر المواطنون بالمخاطر المحتملة على الوطن يحدث تكاتف وتعاون شديد لنصرة الوطن دون النظر للمصالح الشخصية على الإطلاق.

الحرص على المصالح الشخصية

وتابع "الإخوان يستغلون جميع الأزمات التي يتعرض لها الوطن من أجل التأثير على المواطنين، أملاً في العودة للحكم والسلطة مرة أخرى، أي أن هذه الجماعة لا تنظر للوطن بقدر نظرتها وحرصها على مصالحها الشخصية".

إسلام الكتاتني حديث الاخبار ريهام السهلي باحث في الحركات الإسلامية اكسترا نيوز

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