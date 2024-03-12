الثلاثاء 12 مارس 2024
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أحمد الطاهرى: "شخصية مصر" لجمال حمدان يؤكد أن سيناء خط دفاع مصر الأول

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تناول الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الكاتب جمال حمدان في كتابه “شخصية مصر” يقول من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سينا الأوسط، ومن يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأول، هذه المقولة خير دليل على أهمية سيناء بالنسبة للدولة المصرية.

“شخصية مصر”

وأكد الطاهري، خلال تقديمه برنامج “كلام محترم” المذاع عبر فضائية “راديو 9090”، أن هذا الكتاب وصف شخصية مصر البشرية، حيث أسهم الموقع الجغرافي المصري في وصف وتشكيل الشخصية المصرية وجعلها مميزة عن باقي شخصيات العالم.

رصد الحياة السياسية 

وأشار إلى أن هذا الكتاب رصد أيضًا مراحل الحياة السياسية في مصر وكيف تطورت إلى ما عليه نحن الآن.

وكان قد أكد أحمد الطاهري من قبل، أن البرنامج الإذاعي “كلام محترم” سيعتمد على سرد وتحليل 30 رواية وقصة أدبية، بالإضافة إلى إبراز أهميتها الأدبية والثقافية.

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري راديو 9090 كلام محترم جمال حمدان شخصية مصر

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