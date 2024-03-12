الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد الطاهري: "شخصية مصر" لـ جمال حمدان تحدث باستفاضة عن الوطن

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تناول الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحليل بعض محاور كتاب الدكتور جمال حمدان “شخصية مصر” هذا اكتاب الذي تحدث بعمق شديد عن ملامح الشخصية المصرية وجمال الطبيعة الجغرافية للوطن.

جمال مصر وشعبها 

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه برنامج “كلام محترم” المذاع عبر “راديو 9090”، أن هذا الكتاب تحدث عن جمال الطبيعة المصرية المناخية والجغرافية، وهذا الاعتدال في المناخ كان له تأثير واضح على مصر وعروبتها وأهلها.

وأشار إلى، أن الكاتب جمال حمدان تحدث في كتابه أيضًا عن الصحراء الغربية والشرقية في مصر، هذه الصحراء المليئة بالخيرات، كما تم التطرق إلى أهمية نهر النيل، الذي يربط شمال مصر بجنوبها، هذا النيل العذب الذي على ضفافه بدأت الحياة والرقي والتحضر.

“شخصية مصر”

وتابع: “ جمال حمدان يقول في هذا الكتاب أن مصر تضع قدمًا في الارض وقدمًا في الماء، ورسالتها التاريخية معروفة بين الشرق والغرب، وهذا خير دليل على أهمية نهر النيل للدولة المصرية وشعبها”.

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري شخصية مصر جمال حمدان راديو 9090

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