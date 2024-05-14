الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حل لغز اختفاء هواتف الأطفال بأحد نوادي القاهرة الجديدة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها وهو عامل بالنادى – له معلومات جنائية.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بتصرفه في الهواتف المستولى عليها بالبيع لمالك محل هواتف محمولة - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية "تم ضبطه".

وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.

سرقة الهواتف المحمولة نوادى القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة وزارة الداخلية فيس بوك

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