الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع 246 صاروخًا لكوسوفو

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موافقتها على صفقة محتملة لبيع 246 صاروخًا من طراز جافلين لكوسوفو مقابل نحو 75 مليون دولار؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، أكد منسق لجنة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالأسلحة في حربها على قطاع غزة.

وأضاف كيربي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث لا يوجد أي مؤشر على أنها تنتهك قوانين النزاعات المسلحة بشكل متعمد.

القاهرة الإخبارية صفقة جافلين كوسوفو الخارجية الامريكية

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