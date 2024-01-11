مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: محكمة العدل ستصدر حكمًا ملزمًا لإسرائيل

ثمّن السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، تقديم جنوب إفريقيا مرافعة كاملة شملت توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محكمة العدل الدولية ستصدر حكمًا قضائيا بشأن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحكم القضائي سيكون ملزمًا لإسرائيل.

وأوضح، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أنه يجب على محكمة العدل الدولية إصدار قرار فوري بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.