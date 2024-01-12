عمرو عثمان: يجب على الأسرة أن تكون داعمة للفرد المتعاطي للمخدرات

أكد عمرو عثمان مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأسرة يجب أن تكون على قدر كبير من الوعي بعلامات الاكتشاف المبكر، المتمثلة في التغير في السلوك والكذب وغيرهم.

الانخراط في الأنشطة يساهم في زيادة تقدير الذات

وأضاف "عثمان"، اليوم الجمعة، خلال لقاء له عبر قناة "DMC"، أنه من الضروري على أولياء الأمور التقرب من أولادهم، وممارسة العديد من الأنشطة، وأن الانخراط في الأنشطة يساهم في زيادة تقدير الذات، مؤكدًا أنه يجب على الأسرة أن تكون داعم للفرد المتعاطي، من خلال حل المشكلة ومعالجة التعاطي والوقوف بجانبهم.

وأوضح أن مكتب مكافحة الأدمان يقدم المشورة والدعم الكامل للأهالي وللمتعاطين، متابعا، موافقة الرئيس السيسي على رعاية الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات خطوة تاريخية وستحقق طفرات عالمية.