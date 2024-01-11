الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمريكا تكشف عدد الهجمات التى تعرضت لها قواتها بسوريا والعراق منذ أكتوبر الماضى

بلينكن
بلينكن

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ أكتوبر 2023؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت، وزارة الخارجية الأمريكية، أن القوات تعرضت إلى 130 هجومًا، منها 53 هجومًا في العراق، و77 هجومًا في سوريا.

ومنذ أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الأمريكية العمليات الإسرائيلية ضد غزة.

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