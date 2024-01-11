"القاهرة الإخبارية": حكومة سوناك تعقد اجتماعا لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن حكومة ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، تعقد اجتماعًا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أمريكية لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن؛ وذلك نقلًا عن صحيفة “التايمز” ال‏بريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، بأن أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد، مؤكدًا أن من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بسفنه.

وأمس الأربعاء، هدد أيضًا، زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن جماعته ستبدأ إطلاق الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية، إذا تدخلت واشنطن بشكل أكبر في شئون منطقة البحر الأحمر أو استهدفت اليمن.