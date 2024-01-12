الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هالة البشبيشي: معرض الكتاب عرسٌ ثقافي للناشر والكاتب والقارئ

هالة البشبيشي
هالة البشبيشي

أكدت عضو اتحاد الناشرين المصريين هالة البشبيشي، أنّ معرض الكتاب هو عرس ثقافي للناشر والكاتب والقارئ، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى جذب الشباب لتنمية القراءة لديهم.

 الثقافة بشكل عام تبدأ من الأسرة ومن ثم المدرسة

وأضافت عضو اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الجمعة، خلال لقاء لها عبر قناة "DMC"، أنّ الفرد عندما يريد الارتقاء ببلده فعليه بالاهتمام بالثقافة أولًا، مشيرةً إلى أنّ الثقافة بشكل عام تبدأ من الأسرة ومن ثم المدرسة ثم بعد ذلك من الحكومات.

وأوضحت، أن النشر من الأمور الفقيرة في الدولة حاليًا نسبة لارتفاع سعر الورق والطباعة، مطالبة بدعم أسعار الكتب والمنشورات لتسهيل عملية القراءة.

 

معرض الكتاب اتحاد الناشرين المصريين DMC بالثقافة الكتب المنشورات

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