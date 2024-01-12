الحكومة اليمنية: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكرى فى البلاد وجنوب البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن أنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الحكومة اليمنية، أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم.

وحمّلت الحكومة اليمنية، الحوثيين مسئولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية.

وجددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في بيانٍ مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، عن أن هدفها هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.