إنجي أنور: تصعيد الفصائل العراقية والحوثيون نتيجة طبيعية لجرائم الاحتلال في غزة

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن جبروت إسرائيل والدعم الأمريكي الغربي اللامتناهي لجرائمها، أجبر الجماعات العراقية على استهداف القواعد الأمريكية في العراق، وبالتالي قامت أمريكا بتنفيذ عمليات في العراق استهدفت خلالها قيادات عراقية.

وأضافت إنجي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمها حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، أن الحوثيين في اليمن دخلوا على الخط، وأعلنت أنها ستستهدف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أي سفينة لها علاقة بإسرائيل طالما استمرت في حرب الإبادة في غزة.

وتابعت: "على إثر هذا الأمر شكّلت أمريكا تحالفًا لحمالية مصالح إسرائيل في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى استهداف متبادل بين الحوثيين وأمريكا ودخلت الأخيرة في الحرب بشكل مباشر وقامت بضرب أهداف يمنية".

وأشارت إلى أن الحوثيين أعلنوا استمرارهم في استهداف الأمريكان والبريطانيين في البحر الأحمر.