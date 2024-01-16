باحث: إسرائيل قامت على تهجير شعب موجود واغتصاب أرض شعب آخر

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل قامت بشكل غير طبيعي، فأي دولة تقوم على أرض وشعب وحكومة تدير المكان، لكن إسرائيل قامت على تهجير شعب موجود واغتصاب أرض شعب آخر، واستيراد شعب لكي يعيش في هذه المنطقة.

وأضاف أنور، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج مصر جديدة المذاع عبر قناة ETC، أن ما يجري داخل إسرائيل حاليًا غير مسبوق، حيث أن هناك معارك حقيقية بين المتدينين والعلمانيين ومعارك بين العسكريين والسياسيين وبين اليسار واليمين، بل بين اليمين واليمين، بمعنى أن الذي يقود إسرائيل حاليًا هم 5% من عدد سكانها وهم المستوطنين.

وأوضح، أن إسرائيل تمر الآن بالعقد الثامن، لكن السوابق التارخية كثيرة في أن منظومة غير طبيعية تسقط في ظزل إصرار على ممارسات عنيفة وغير منكطقية وتعتمد على القوة فقط.

وأكد، أن خطورة ما يحدث حاليا أن جيش الاحتلال الذي تقوم عليه إسرائيل ثبت عدم جهوزيته وعدم قدرته على تصدي لمقاومة هي في المقام الأول فصيل محاصر وجبهة من ضمن جبهات عديدة، فبالتالي الحديث عن 80 عامًا أو 75 عامًا أو عدم القدرة على إكمال هذا القرن هي منطقية للغاية.