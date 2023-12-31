شروق أسعد: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة صعب جدًا (فيديو)

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زال لديها إصرار حتى الآن على مواصلة الأعمال العسكرية بقطاع غزة، سواء البرية أو الجوية أو من خلال الزوارق البحرية، رغم عدم تحقيقها أي من أهدافها.

وأضافت شروق أسعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن مجلس الحرب الإسرائيلي فشل في جلب أي مكاسب من الحرب سواء للشارع الإسرائيلي أو لمن معه من أعضاء أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية، أو للعائلات الإسرائيلية التي لديها محتجزون داخل قطاع غزة.

مجلس الحرب الإسرائيلي فشل في جلب أي مكاسب

وتابعت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الوضع الإنساني صعب جدًا بقطاع غزة، كاشفة أن من بين 2.5 مليون مواطن بغزة 90% من النازحين بعيدًا عن منازلهم، ومساحة غزة صغيرة جدًا، والقصف الإسرائيلي مكثف، لذا لا مكان آمنًا في غزة بحسب ما يؤكد الصحفيون والطواقم الطبية بغزة.