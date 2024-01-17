الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالمنعم: معرض القاهرة للكتاب الأول عربيًا والثاني عالميًا

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمد عبدالمنعم، عضو اتحادي الناشرين المصريين والعرب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر هو الثاني عالميًا بعد معرض فرانكفورت من حيث عدد المشاركات والاهتمام والمساحة والزوار، والأول عربيًا.

وأضاف عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب، له طابع خاص مع الناشر المصري والعربي، حيث يشعر الجميع بأهمية المشاركة فيه، ويحرص كلٌ من الناشر المصري والعربي على المشاركة وأن يكون لهم تواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح، أن معرض القاهرة للمكتاب اكتسب المكانة كونه الأكثر جماهيرية بسبب الموروث الثقافي المصري، من خلال المشاركة الفعالة للندوات بكافة أشكالها، كما أنه يحرص على تواجد ضيوف الشرف من دول أجنبية للحصول على تبادل الثقافات بين المجتمعات.

معرض القاهره الدولي للكتاب 8 الصبح الناشر المصري الموروث الثقافي المصري

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