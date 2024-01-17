مى الصايغ: الفئات الهشة فى غزة معرضة للكثير من الأمراض

أكدت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ الفئات الهشة في قطاع غزة معرضة للكثير من الأمراض خاصة النساء والأطفال داخل القطاع.

أضافت "الصايغ"، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المساعدة التي قدمت لقطاع غزة لا تزال قليلة مقارنة بالاحتياج الفعلي لسكان القطاع، مشيرةً إلى أن النازحين المكدسين في المخيمات يواجهون ظروفًا شديدة القسوة.

وثمنت الصايغ دور الهلال الأحمر المصري الذي قام بجهود جبارة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.