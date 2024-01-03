الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: 90 مليار جنيه قيمة الدعم الحكومى لقطاع الطاقة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن انقطاع الكهرباء “تخفيف الأحمال”، هو أبرز مثال على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي ألقتها على الدولة في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دعم الكهرباء كان من المخطط أن ينتهي في 2023-2024، ولكن السولار المستورد للتشغيل ارتفع سعره مع ارتفاع سعر الدولار من 16 جنيهًا إلى 31 جنيها.

تكلفة الدعم 90 مليار جنيه في الكهرباء

وأكد أن تكلفة الدعم وصلت إلى 90 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستهلاك مع التوسع في المشروعات العمرانية والتنمية يزيد الاستهلاك، موضحًا أن تخفيف الأحمال هو محاولة لتقليل الضغط على الميزانية.

وتابع أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة لن تتخلى عن المواطن محدود الدخل صحيح أن هناك ضغوطا عليهم لكن الجزء الرئيسي للدولة بالفترة المقبلة هو السيطرة على التضخم.

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