السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر لـ"الدستور" يكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال فى مصر

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيف الأحمال انخفض ليتم يوميا بقدرة 1500 ميجاوات بدلا من 3200 ميجاوات.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن عدد ساعات تخفيف الأحمال عاد مرة أخرى ليصبح ساعة يوميا ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين حدوث تطور ليتم إنهاء خطة تخفيف الأحمال تماما وإيقاف الانقطاعات اليومية.

وأشار المصدر إلى أن هناك انفراجة كبيرة في توريد الغاز لمحطات الكهرباء بداية من الخميس المقبل ورفع الكميات الواردة من وزارة البترول لتعمل المحطات بكامل طاقتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعلن أن السبب في تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال" نتيجة زيادة الاستهلاك، ونقص كميات الغاز الطبيعي والمواد البترولية اللازمة لتشغيل بعض الوحدات وأكد أن الشبكة القومية للكهرباء لا تواجه أية مشكلات.

يذكر أن تخفيف الأحمال بدأ منذ  17 يوليو الماضي بسبب زيادة الضغط على استهلاك الكهرباء نظرا لحالة الطقس السيئة وارتفاع درجات الحرارة حيث كانت عملية تخفيف الأحمال تستهدف أن تصل إلى 1600 ميجاوات بعد أن كان 3000 و2500 ميجاوت مع مراعاة معدلات التساوي بين المحافظات المختلفة.

وأكدت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، مواعيد انقطاع الكهرباء وذلك لعدم الضرر في انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والأجهزة الكهربائية أو ما شبه ذلك، حيث أكدت أن عملية انقطاع التيار الكهربائي ستكون على رأس الساعة وتبدأ عملية الفصل بمدة زمنية 10 دقائق سواء قبل أو بعد.

وأوضحت أن مدة انقطاع التيار الكهربائي لن تزيد على ساعة واحدة فقط يوميا من وقت فصل التيار وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يهدف القرار إلى ترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع معدلات درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

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