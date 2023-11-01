وزير الكهرباء يلتقى وفدًا من "سيمنس" لبحث فرص الاستثمار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنس مصر والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والاستثمار على أرض مصر.

وأكد وزير الكهرباء عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع سيمنس من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأكد الدكتور شاكر التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنس، بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما أسهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وأكد الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات، مشيرًا إلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030​.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال، خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدا الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الأخضر.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأشاد أندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، وكذلك بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأعرب عن رغبته فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات، فضلًا عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال التدريب.