جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية:
- 50.9 % زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم.
- زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
- 412.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على الأجور.
- 8.2 % معدل نمو الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة.
- 8.9 % زيادة في قطاع التعليم.
- تحويل 191 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات.
- تحقيق فائض أولي 1.6%.
- عجز الموازنة تراجع إلى 6%.
- نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
- ارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة 50.3%.
- معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95%.