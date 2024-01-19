جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية:

- 50.9 % زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم.

- زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

- 412.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على الأجور.

- 8.2 % معدل نمو الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة.

- 8.9 % زيادة في قطاع التعليم.

- تحويل 191 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات.

- تحقيق فائض أولي 1.6%.

- عجز الموازنة تراجع إلى 6%.

- نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

- ارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة 50.3%.

- معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95%.