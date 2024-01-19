الجمعة 19 يناير 2024
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كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن المصري؟.. أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)

ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الهدف الاساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع برامج الحماية الإجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتسدامة، ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعاية.

وأضاف عبد العظيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن جميع المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة قامت بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور.

تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة قامت العديد من المبادرات لتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة، منها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات.

ونوه بأن الأزمات التي يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة أو ما يسمي بتكاليف المعيشة، وبالتالي تم التعامل من خلال الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل، بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.

الحماية الاجتماعية مبادرات الحماية الاجتماعية المواطن المصري أستاذ اقتصاد الدكتور ماجد عبد العظيم تعزيز العدالة الاجتماعية تحقيق التنمية المتسدامة

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