الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خطر يهدد العالم".. تأثيرات التغيرات المناخية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها (فيديو)

التغير المناخي
التغير المناخي

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ، خطورة التغيرات المناخية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، قائلًا إن ظاهرة التغير المناخي لم تنال الاهتمام الكافي من جانب المواطنين.

 مظاهر التغير المناخي

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مظاهر التغير المناخي تنقسم إلى تغيرات عنيفة تتسبب في الفيضانات والجفاف ولا تزال بعيدة عن مصر، لأن موقع مصر الجغرافي لا يؤهلها لهذا الشكل من المناخ العنيف، وأخرى تسمى بالتغيرات الصامتة التي  تتسبب في تاثيرات سلبية على الاقتصاد بتدهور الزراعة وتهديد الأمن الغذائي.

تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم

ونوه رئيس مركز تغيرات المناخ، بأن تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقرير صدر مؤخرا تتناول الخسائر الاقتصادية المحتملة لهذه الظاهرة والتي قدرت بقيمة 12،5 تريليون دولار، ووفاة 14،5 مليون شخص بحلول عام 2050.

 العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي

ولفت رئيس مركز تغيرات المناخ، إلى أن العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي، مثل مواسم الجفاف في البرازيل التي أهلكت محصول البن، إضافة إلى خسائر فادحة وكبيرة لابد من تجنبها ومحاولة تفاديها عبر إجراءات وتدابير استباقية تقلل الآثار الضارة للتغير المناخي لمدة 10 و20 عامًا، ومصر ضمن الدول التي تتخذ مثل هذه الإجراءات.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي، منها التوسع أفقيًا، وإضافة أراض زراعية جديدة لتجنب انخفاض إنتاجية الأراضي الحالية من المحاصيل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن نجحت الدولة في ضم 2 مليون فدان جديدة.

خطر يهدد العالم التغيرات المناخية خطورة التغيرات المناخية خطورة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ تغيرات المناخ

مواد متعلقة

فريدة الشوباشى: الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية يثير أحقاد أعدائها

محلل سياسى: مصر تقدم دعمًا بلا حدود لأهالينا فى غزة (فيديو)

كاتب صحفى: محافظات الصعيد كانت لها الأولوية فى التنمية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

الأكبر عالميا.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

إعلام روسى: إسقاط مسيرة أوكرانية فى منطقة بريانسك

دلال عبدالعزيز.. ملكة الانفعالات

القاهرة الإخبارية: هيئة التجارة البحرية البريطانية أبلغت عن وجود حادث فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

قتلته ابنته بمشاركة خطيبها.. العثور على جثة شخص بجوار ترعة فى الدقهلية

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس