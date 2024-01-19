"خطر يهدد العالم".. تأثيرات التغيرات المناخية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها (فيديو)

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ، خطورة التغيرات المناخية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، قائلًا إن ظاهرة التغير المناخي لم تنال الاهتمام الكافي من جانب المواطنين.

مظاهر التغير المناخي

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مظاهر التغير المناخي تنقسم إلى تغيرات عنيفة تتسبب في الفيضانات والجفاف ولا تزال بعيدة عن مصر، لأن موقع مصر الجغرافي لا يؤهلها لهذا الشكل من المناخ العنيف، وأخرى تسمى بالتغيرات الصامتة التي تتسبب في تاثيرات سلبية على الاقتصاد بتدهور الزراعة وتهديد الأمن الغذائي.

تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم

ونوه رئيس مركز تغيرات المناخ، بأن تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقرير صدر مؤخرا تتناول الخسائر الاقتصادية المحتملة لهذه الظاهرة والتي قدرت بقيمة 12،5 تريليون دولار، ووفاة 14،5 مليون شخص بحلول عام 2050.

العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي

ولفت رئيس مركز تغيرات المناخ، إلى أن العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي، مثل مواسم الجفاف في البرازيل التي أهلكت محصول البن، إضافة إلى خسائر فادحة وكبيرة لابد من تجنبها ومحاولة تفاديها عبر إجراءات وتدابير استباقية تقلل الآثار الضارة للتغير المناخي لمدة 10 و20 عامًا، ومصر ضمن الدول التي تتخذ مثل هذه الإجراءات.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي، منها التوسع أفقيًا، وإضافة أراض زراعية جديدة لتجنب انخفاض إنتاجية الأراضي الحالية من المحاصيل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن نجحت الدولة في ضم 2 مليون فدان جديدة.