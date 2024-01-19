الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب: جميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة تهدف لتحسين أحوال المواطنين

أحمد يعقوب
أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية تستهدف الدولة المصرية خلال تلك المرحلة استراتيجية بناء الإنسان المصري، والاهتمام بقطاعات ذات الأولوية منها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هذه القطاعات هي الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، منوهًا بأن الأساس في هذه المرحلة هو تحسين أحوال المواطنين ودعمهم اجتماعيًا في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية.

الموازنة العامة للدولة العام الحالي 2023 – 2024

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الموازنة العامة للدولة العام الحالي 2023 – 2024 وضعت مخصصات لملف الحماية الاجتماعية بقيمة 530 مليار جنيه، وهذا يشير لارتفاع مستمر لعمل الدولة خلال الأعوام الماضية، وأيضًا نرى أن هذا الرقم مهم جدًا في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أنه على مدار 5 حزم لمخصصات الحماية الاجتماعية منذ مارس 2022 حتى الآن بلغت إجمالي تكلفتها 460 مليار جنيه، وهي تشمل تحسين مستويات الأجور لـ 4.5 مليون مواطن يعملون بالجهاز الإداري للدولة، و14 مليون مواطن مستحق للمعاش. 

الحماية الاجتماعية الدولة صالح المواطن إجراءات الحماية الاجتماعية جميع إجراءات الحماية الاجتماعية الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

مواد متعلقة

جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية (فيديو)

"خطر يهدد العالم".. تأثيرات التغيرات المناخية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهتها (فيديو)

55 مليار جنيه دعم السلع.. طفرة في الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء (فيديو)

خبير تكنولوجيا معلومات: مصر ستكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي

فريدة الشوباشى: الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية يثير أحقاد أعدائها

محلل سياسى: مصر تقدم دعمًا بلا حدود لأهالينا فى غزة (فيديو)

كاتب صحفى: محافظات الصعيد كانت لها الأولوية فى التنمية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس