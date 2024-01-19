كاتب: جميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة تهدف لتحسين أحوال المواطنين

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية تستهدف الدولة المصرية خلال تلك المرحلة استراتيجية بناء الإنسان المصري، والاهتمام بقطاعات ذات الأولوية منها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هذه القطاعات هي الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، منوهًا بأن الأساس في هذه المرحلة هو تحسين أحوال المواطنين ودعمهم اجتماعيًا في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية.

الموازنة العامة للدولة العام الحالي 2023 – 2024

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الموازنة العامة للدولة العام الحالي 2023 – 2024 وضعت مخصصات لملف الحماية الاجتماعية بقيمة 530 مليار جنيه، وهذا يشير لارتفاع مستمر لعمل الدولة خلال الأعوام الماضية، وأيضًا نرى أن هذا الرقم مهم جدًا في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أنه على مدار 5 حزم لمخصصات الحماية الاجتماعية منذ مارس 2022 حتى الآن بلغت إجمالي تكلفتها 460 مليار جنيه، وهي تشمل تحسين مستويات الأجور لـ 4.5 مليون مواطن يعملون بالجهاز الإداري للدولة، و14 مليون مواطن مستحق للمعاش.