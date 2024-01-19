كاتب صحفى يرصد جهود الدولة لدعم المستثمرين المصريين للاستثمار فى إفريقيا (فيديو)

رصد الكاتب الصحفي محمد عز الدين جهود الدولة لدعم المستثمرين المصريين للاستثمار في إفريقيا، قائلًا: هناك تغير كبير حدث في جميع الآليات، بما فيها الآليات الاقتصادية والتجارية، حيث شهدت القارة الإفريقية عام 2019 رئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي شهدت تغيرًا كبيرًا جدًا على كل المستويات الإدارية والتنظيمية بالإضافة لتقوية الموقف الإفريقي.

اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية

وأضاف عز الدين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر هى الدولة الأولى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية، ومن المراكز الثلاثة الأولى في بعض الأعوام بالنسبة للاستثمارات العربية على الرغم من ضخامة بعض الاستثمارات في دول خليجية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاهتمام بالقارة الإفريقية، حيث بدأ منذ عام 2014 بإعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط، وخاصة في القارة الإفريقية لما بها من فرص كبيرة للغاية، لافتًا إلى أن عام 2019 شهد الإعلان عن بدء منظمة التجارة الحرة الإفريقية.