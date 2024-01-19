فصائل فلسطينية: استهدفنا آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

صفارات الإنذار تدوي في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت في نبأ عاجل، بأنه دوت صفارات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

وكانت أعلنت الصحة العالمية، أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، فيما أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.