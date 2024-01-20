عاجل| تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2023/ 2024.

وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري

طرح الوثيقة ضمن جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني المصري.

مناقشة الوثيقة في الحوار الوطني المصري تأتي لتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.

جلسات الحوار الوطني ستعزز من صدور الوثيقة في شكلها النهائي.

الوثيقة تدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر 2030".

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تغلبت على تداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا.

الوثيقة صياغة لأولويات التحرك الاقتصادي خلال الـ6 سنوات المقبلة.

الوثيقة شارك في وضعها 400 خبير اقتصاد محلي ودولي للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ.

تضم الوثيقة 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري وتدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية لتحقيق الإصلاحات على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها.

الوثيقة ثمرة دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا.

الوثيقة هدفها الأساسي الارتقاء بحياة المصريين وتوفير حياة كريمة.