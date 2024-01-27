القاهرة الإخبارية: الاحتلال اقتحم بلدات شرق نابلس وأطلق الرصاص على فلسطينيين

كشفت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن تفاصيل استشهاد شاب من دير أبوضيف في جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال.

وأضافت "السلامين" خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من قرية ومدينة ومخيم في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث ارتقى الشاب يدعى "قسام يس" البالغ من العمر 27 عامًا شمال شرق جنين متأثرًا بإصابته ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى إلى 373 شهيدًا.

وأوضحت أن هناك عدة مناطق في جنين تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال عدد من الفلسطينيين، بجانب مناطق بيت لحم والخليل وغيرها من المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال واعتقلت على إثر الاقتحام عشرات الفلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ليصل عدد المعتقلين منذ عملية طوفان الأقصى إلى 6302 فلسطيني تم اعتقالهم.