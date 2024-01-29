الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معبر الجحيم.. أول كتاب يتحدث عن أزمة ميناء رفح البري بمعرض القاهرة الدولي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح دار ريشة للنشر والتوزيع في قاعة ٢، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته ال٥٥، الذي يقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، حالة من الرواج الكبير خاصة مع عرضه كتاب معبر الجحيم بين خونة الداخل ومؤامرات الخارج للكاتب جمال طه.

ويقول حسين عثمان صاحب دار النشر" هذا هو الكتاب الوحيد بالمعرض الذي يتناول أزمة ميناء رفح البري، ومعاناة أهل فلسطين مع ويلات الحرب في غزة من جانب العدو الصهيوني الغاشم، لذلك يحقق الكتاب حركة بيع جيدة للغاية، وندعو الله ان يزيح عنهم هذه الغمة في اسرع وقت ممكن ".

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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