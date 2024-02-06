الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ويستهدف محيطه بشكل مركز

جيش الاحتلال الصهيونى
جيش الاحتلال الصهيونى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر، ويستهدف محيطه بشكل مركز، ويضع حياة 300 كادر طبي، و450 جريحًا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام

وأضافت الصحة الفلسطينية: إننا نواجه نقصًا حادًا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية في مجمع ناصر، والمولدات الكهربائية ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نفاذ الوقود.

وتابعت: الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام، والاحتلال يعوق حركة سيارات الإسعاف.

الصحة الفلسطينية الاحتلال مجمع ناصر مجمع ناصر الطبي يستهدف محيطه بشكل مركز الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر

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