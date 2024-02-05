الإثنين 05 فبراير 2024
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أستاذ اقتصاد: الدولة تتوجه لتعميق الصناعة المحلية والتصدير للأسواق العالمية

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن هناك توجه للدولة المصرية لتعميق التصدير والتصنيع المخصص للسوق المحلي، وتصديره للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بتعميق الصناعة المحلية، وإيجاد حل فوري وجذري لعملية التوصيل والاتفاق.

وأضاف عبدالله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الحكومة توجهت نحو إنشاء المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تتضمن شرق مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة المطورين في مدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة تتضمن جزء من المنطقة الصناعية، غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فدانًا بمدينة العبور الجديدة، كما شملت التوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، والحي الصناعي ببني سويف الجديدة، والمنطقة الصناعية بامتداد أسوان الجديدة وصولا لمدينة طيبة الجديدة وحدائق العاصمة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الاشتراطات دائمًا محفزة للمستثمرين المحليين، إضافة إلى أن التأكيد على الإجراءات يعزز من تكامل الاستثمارين المحلي والدولي، مؤكدًا أهمية التوزيع الجغرافي المنتشر في مناطق مختلفة بمصر للاستفادة من الصناعات المميزة في كل منطقة، وهذا نوع من التوسع الأفقي في معدلات التنمية.

تعميق التصنيع المحلى مشروع تعميق التصنيع المحلي السوق العالمية الدولة تتوجه لتعميق التصنيع المحلي أستاذ اقتصاد

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