خبير اقتصادي يستعرض عن المشروعات الجديدة لتطوير وتنمية محافظة البحيرة

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن المشروعات الجديدة لتطوير وتنمية محافظة البحيرة، قائلًا: إن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل لتعظيم كافة الموارد.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مدينة رشيد أثرية من طراز فريد، وهي ثاني أكبر مدينة في مصر لما تحتويه من آثار إسلامية، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، لذلك لابد من تسليط الضوء عليها سياحيًا لجذب السياح، ودخول الخدمة السياحية.

الدولة المصرية تسعى للارتقاء بالمستوى السياحي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة لابد أن يوجد خدمات متكاملة بجانبه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى للارتقاء بالمستوى السياحي في محافظة البحيرة، فضلًا عن المشروعات التنموية التي شملت كافة الموارد الاقتصادية الموجودة بالمحافظة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المحافظة تشمل قطاعات صناعية وزراعية، وتصنيع زراعي، وصناعة التمور، وصناعة السياحة التي تدخل في مدينة رشيد، فهي منظومة متكاملة تعمل عليها الدولة للارتقاء بها.