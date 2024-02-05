"إكسترا نيوز" ترصد جهود ومكتسبات صناعة الكوارتز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول جهود ومكتسبات صناعة الكوارتز.

جهود ومكتسبات صناعة الكوارتز

مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزونًا ضخمًا من الكوارتز.

يتميز الكوارتز في مصر بنسبة نقاء تتمتع بمزايا تنافسية.

تتبنى مصر استراتيجية توطين صناعي للكوارتز في إفريقيا والشرق الأوسط.

في 2023 تم افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

مجمع مصانع الكوارتز يتكون من 5 مصانع.

يتدخل الكوارتز في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

يستخدم الكوارتز في صناعة البترول وصب المعادن والزجاج.

القيمة السوقية لسوق الكوارتز تقدر بـ7.02 مليار دولار.

من المتوقع أن تصل قيمته السوقية لـ8.62 مليار دولار في 2028.

بلغت صادرات الكوارتز عالميًا نحو 706 ملايين دولار عام 2022.

جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للكوارتز.