إسلام عفيفى: تعاطف شديد فى الرأى العام والإعلام الأمريكى والأوروبى مع غزة والفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن ما نراه في الصحف العالمية هو تفهم للأحداث التي تجري على الأرض، وحالة من التعاطف الشديد جدًا على مستوى الإعلام الأمريكي والأوروبي، وأيضًا الرأي العام الأمريكي والأوروبي تجاه ما تشهده غزة من ضحايا وقصف مستمر.

17 ألف طفل فقدوا ذويهم وأصبحوا مشردين بسبب العدوان

وأضاف عفيفي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك 17 ألف طفل فقدوا ذويهم، وهم أطفال "مشردين" بسبب العدوان على غزة، وهناك أكثر من 75% من النازحين من أهل غزة نزحوا من منازلهم، ولا بد أن تستكمل الدول دعمها لوكالة الأونروا حتى تستطيع أن تقوم بدورها.

التحركات المصرية مؤثرة جدًا

وأوضح الكاتب الصحفي أن حكومة النرويج أعلنت من قبل دعمها للأونروا بـ45 مليون دولار، وأنها من أكثر الجهات المانحة، لافتًا إلى أن إسرائيل خسرت الحرب إعلاميًا، وفشل نتنياهو وسلطة الاحتلال، وبالتالي لا بد من خطاب موضوعي ينحاز للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وأكد الكاتب الصحفي أن التحركات المصرية مؤثرة جدًا، آخرها كانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، حيث أكد ضرورة إيصال المساعدات، وحماية الأبرياء والمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.