الهلال الأحمر الفلسطينى: الأمراض والأوبئة تنتشر جنوب القطاع نظرًا لنقص الخدمات

قال مسئول بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر يرصد الكوارث الإنسانية في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

وأضاف المسئول، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمراض والأوبئة تنتشر جنوبي القطاع نظرًا لنقص الخدمات، وانتشار المخيمات غير المؤهلة.

قوات الاحتلال تخترق القانون الدولي في غزة

ونوه مسئول بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تخترق القانون الدولي في قطاع غزة بشكل يومي، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.

وشدد مسئول بالهلال الأحمر الفلسطيني، على أن حماية الأطقم الطبية، وتوفير الإمدادات للمستشفيات في قطاع غزة أمر أساسي، ويجب على العالم كفالته.