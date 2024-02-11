الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تواصل حتى اللحظة استهداف مستشفى الأمل بالقطاع

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال مسئول بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تواصل استهداف أطقمنا في قطاع غزة، والعديد من أفرادنا استشهدوا وأصيبوا.

وأضاف المسئول، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تواصل حتى اللحظة استهداف مستشفى الأمل بالقطاع، وتضعه تحت الحصار منذ أسابيع.

قوات الاحتلال لا تتراجع عن قصف المساجد والكنائس 

ونوه مسئول بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال يخوض حربًا ضد المستشفيات والأطقم الطبية وضد المناظل والجامعات والمدراس بقطاع غزة.

وتابع: قوات الاحتلال لا تتراجع عن قصف المساجد والكنائس في قطاع غزة.

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