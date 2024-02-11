اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

حذر المدعي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي غالي باهاراف ميارا، حكومة بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات تفتقر إلى المهنية والقانونية الملزمة، كما حدث الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” كتبت المسئولة الإسرائيلية رسالة مرسلة إلى أعضاء الحكومة وقالت فيها: “أرسلت هذه الرسالة في أعقاب عدد من الأحداث الأخيرة، التي صدرت فيها قرارات جوهرية للحكومة خلال اجتماعاتها الماضية ولكنها كانت قرارت خالية من المهنية والامتثال للقانون”.

واعتبرت غالي باهاراف القرارات الحكومية لها عواقب اقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة على الجمهور، وبالتالي يجب التأكد من أن هذه القرارات يتم اتخاذها وفق إجراءات سليمة بالتنسيق بين الوزارات الحكومية، مشيرة إلى أنه في غياب مثل هذه البنية التحتية، قد يتم اتخاذ قرارات غير قانونية تضر بالمصلحة العامة.

ووجهت غالي باهاراف ميارا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن أي قرارات تم اتخاذها عبر السبل غير السليمة ومناقشتها من جديد “بعد الانتهاء من العمل المهني والقانوني المطلوب”.

تفاصيل تهديد مصر لإسرائيل بقطع العلاقات الدبلوماسية

وسبق وقالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن المسئولين الإسرائيليين يحاولون تأمين تعاون مصر فيما يتعلق بالغزو البري لمدينة رفح الذي يرفضه المسئولون المصريون بشكل واضح وكامل.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن القاهرة أرسلت تحذيرات إلى "إسرائيل" فيما يتعلق بعلاقاتها الدبلوماسية، مفادها أن هذه العلاقات قد تتوقف في حال شنت القوات الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق لمدينة رفح، وهو ما تعهد النظام الإسرائيلي بتنفيذه مسبقا في هذا الشهر.

وجاء في التقرير نقلا عن المصادر أن "أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين".

وقال المسئولون لـ "وول ستريت جورنال" إن وفدًا من القاهرة قام مؤخرًا بزيارة لنظرائه الإسرائيليين في "تل أبيب" لمناقشة الوضع في رفح على وجه التحديد.

وتابع المسئولون: "يحاول المسئولون الإسرائيليون إقناع مصر بالموافقة على بعض التعاون فيما يتعلق بالغزو البري، وهو ما يقاومه المسئولون المصريون".