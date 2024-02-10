السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN".. تحذيرات من مصير النازحين في رفح بعد خطة نتنياهو لاجتياح المدينة

غزة
غزة

حذرت شبكة (CNN) “سي إن إن” الأمريكية، من مصير النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وسط إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرب الاجتياح العسكري  للمدينة.

رفح آخر مركز سكاني لم يصل إليه الاحتلال

وقالت (CNN)، في تقرير لها إنه من غير الواضح الآن،  أين يمكن أن يذهب النازحون في رفح الفلسطينية، بعد الان حيث يعيش الفلسطينيون في خيام مؤقتة في رفح، مع اقتراب حملة برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة أقصى جنوب قطاع غزة، ومن ناحية أخرى، من الواضح أن العملية الواسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال”، وتعد رفح هي آخر مركز سكاني كبير في غزة لا يحتله جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسرعان ما أصبحت رفح موطنًا لعدد كبير من الفلسطينيين النازحين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية هذا الأسبوع كيف تضخم حجم مدينة الخيام في رفح في أسابيع قليلة فقط، مع نزول المزيد من سكان غزة إلى المنطقة هربا من حملة الجيش الإسرائيلي.

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رفض فلسطيني لدخول الاحتلال رفح

وفي بيان له يوم الجمعة، أدان مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطة التصعيد العسكري ووصف الإخلاء المحتمل بأنه “تهديد حقيقي” و”مقدمة خطيرة” لتهجير إسرائيل للشعب الفلسطيني من أراضيه.

وقال البيان: “حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة خلق كارثة أخرى ستدفع المنطقة بأكملها إلى حروب لا نهاية لها”.

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فيما قال فلسطينيون في رفح لشبكة CNN إنهم خائفون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه إذا دخلت إسرائيل المدينة.

وقال محمد جمال أبو طور لشبكة CNN: "ندعو الله أن لا يحدث ما حدث في مدينة غزة في رفح، لأنه إذا حدث نفس الشيء في رفح فلن يكون لدينا مكان نذهب إليه".

وأضاف "إذا ذهبنا إلى مدينة غزة أو خان يونس أو النصيرات فلن نجد الإمدادات التي تم توفيرها لنا هنا في رفح ونسمع باستمرار أنهم في مدينة غزة لا يستطيعون العثور على مياه نظيفة وأنهم يأكلون العشب ويشربون من البحر، كان الله في عونهم".

فيما قال محمود خليل عامر، الذي نزح من مخيم الشاطئ للاجئين شمال غزة، إنه أقام في خيمة بالقرب من مقبرة في رفح. موضحا "نحن لا نعيش، الموتى أفضل منا".

كذلك صرح  الجنرال دان جولدفوس، الذي يشرف على الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي والقائد الأعلى المسؤول عن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة لشبكة CNN  إنه لا توجد خطة معمول بها حتى الآن لكيفية تقليل عدد القتلى المدنيين في المدينة.

وتابع، أنه سيعمل على مثل هذه الخطة "إذا ومتى" تلقى الأمر بمناورة قواته في المنطقة.

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تحذيرات دولية مستمرة لنتنياهو من تنفيذ عملياته العسكرية فى رفح

CNN رفح غزة قطاع غزة حرب غزة نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي

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